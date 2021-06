La Stampa: "Europei, contro l'Austria l'Italia non si inginocchia"

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio nella parte centrale della prima pagina alla Nazionale con questo titolo: "Europei, contro l'Austria l'Italia non si inginocchia". La Federcalcio non inoltra la richiesta alla UEFA per la partita di domani. Contro il Galles il gesto di 5 giocatori su 11: la scelta di domani presa anche dall'Austria. E per proteggere il prato, Wembley vieta l'allenamento della vigilia ad entrambe.