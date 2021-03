La Stampa: "Passa il Porto, Juve già fuori. Fallimento del progetto Pirlo"

"Passa il Porto, Juve già fuori. Fallimento del progetto Pirlo". Questo il titolo che La Stampa nell'edizione odierna dedica ai bianconeri nel taglio alto della prima pagina. Oltre un'ora con un uomo in più, vince ma non basta: per il secondo anno di fila viene eliminata agli ottavi. Per il club è un fallimento tecnico ed economico, anche il futuro di Pirlo è in discussione. Le responsabilità dei dirigenti.