Eriksen mette la freccia. Tuttosport: "Il danese ora insidia il posto di Vidal"

vedi letture

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio a Christian Eriksen con questo titolo: "Il danese ora insidia il posto di Vidal". L'ex Tottenham è stato titolare contro Juventus e Lazio da mezzala ed ha fornito qualità migliorando di partita in partita in un ruolo dove solo Sensi sembrava poterci stare. La sua ottima condizione fisica ne facilita l'adattamento a uno schema che giova pure a Brozovic. Vidal ieri ha goduto del giorno di riposo, ormai è prossimo al rientro in gruppo e Conte è colui che lo ha voluto fortemente difendendolo e facendolo giocare sempre. Adesso però, almeno in apparenza, i ruoli con Eriksen sembrano capovolte.