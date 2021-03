Fuori i secondi. Gazzetta dello Sport: "Questo Milan ha un carattere di ferro"

"Questo Milan ha un carattere di ferro", titola La Gazzetta dello Sport stamane in edicola. Ieri a Verona al Milan mancava tra gli altri il lider maximo Ibra, e così è stato ancora una volta Kessie a prendere per mano il Milan e portarlo a comandare. Mancava Calhanoglu, e ci ha pensato Krunic su punizione con un gran gol all'incrocio. Mancava Hernandez ed è arrivato Dalot con un'incursione degna del miglior Theo ed una rete pazzesca. Fuori i secondi per il Milan, e con successo. Questo Milan ha tante vite come i gatti. Ha un carattere di ferro. E ha Stefano Pioli: possiede la calma e la saggezza dei forti. Comunque vada l'Inter stasera il Milan ha dimostrato che i conti scudetto non si possono fare senza l'oste rossonero.