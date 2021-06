Gigio è uscito da solo. Corriere dello Sport: "Ha scelto lui di lasciare il Milan"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto della situazione in casa Milan. Donnarumma ha deciso da solo di andarsene per diventare il miglior numero uno al mondo. Il classe '99 si sentiva ormai un pezzo d'arredamento di Milanello e il timore di ritrovarsi sdraiato all'interno della zona comfort lo ha indotto a tagliare il cordone. Raiola non c'entra niente ed adesso il sogno è quello di sempre e corrisponde al nome del Barcellona.