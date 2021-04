Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, con Gattuso sarà un addio amaro. Spalletti in rialzo"

"Napoli, con Gattuso sarà un addio amaro. Spalletti in rialzo", titola stamane il Corriere del Mezzogiorno. Ora l'imperativo per il Napoli è guardare avanti e scalare posizioni. Ha avuto un andamento pari a Inter e Atalanta nel girone di ritorno e Gattuso prosegue con orgoglio la sua marcia d'avvicinamento alle posizioni di vetta. In questo momento pare anacronistico immaginare un suo addio a fine stagione, eppure le quotazioni di Spalletti per il prossimo anno sono in rialzo. A meno di ripensamenti dell'ultima ora sarà un addio amaro.