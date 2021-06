Corriere della Sera: "Agnelli saluta Paratici dopo 11 anni ma non dà l’addio alla Superlega"

vedi letture

"Agnelli saluta Paratici dopo 11 anni ma non dà ancora l’addio alla Superlega" scrive il Corriere della Sera a pagina 59 facendo riferimento alla conferenza stampa di ieri con cui il presidente della Juventus ha voluto salutare Fabio Paratici. Non sono mancati i commenti e le domande sulla Superlega che Andrea Agnelli ha difeso: "Non è mai stato un tentativo di colpo di Stato, ma un grido disperato, per un sistema che, non so se in modo consapevole o inconsapevole, va verso l’insolvenza".