Corriere dello Sport: "Dybala, il dolore è passato. Potrebbe tornare contro la Roma"

La rincorsa sta per terminare: si avvicina il rientro di Paulo Dybala. L'argentino è ai box dal dieci gennaio scorso, quando si infortunò al ginocchio sinistro contro il Sassuolo. Il dolore adesso è svanito, Paulo è tornato ad allenarsi sul campo e ieri ha svolto lavoro personalizzato. La Joya freme per tornare in campo: "Quella di oggi - si legge sul Corriere dello Sport - sarà una giornata importante in questo senso: l'ultimo allenamento prima del match con la Roma servirà a capire se l'argentino potrà fare nuovamente capolino tra i convocati". L'orizzonte più credibile, però, sembra essere la semifinale di ritorno di martedì prossimo contro l'Inter. Dybala sarà di fatto un nuovo acquisto, perché fin qui la Juve non ha potuto contare sul vero Paulo, che da qui in poi potrebbe diventare un fattore nella volata Scudetto e nel cammino in Coppa Italia e Champions. E l'argentino, dal canto suo, è deciso a lasciarsi alle spalle il periodo nero e tornare a sorridere, non soltanto dalla tribuna.