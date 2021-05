Corriere dello Sport: "Il campionato di Ibra potrebbe essere già finito. Milan in ansia"

"Il campionato di Ibra potrebbe essere già finito. Milan in ansia". Esordisce così il Corriere dello Sport nell'edizione odierna sullo svedese. In giornata capiremo con precisione se la Serie A per l'attaccante sarà già conclusa o meno, ma sicuramente Torino e Cagliari dovrà saltarle. Il problema è stato avvertito al 66' di Juventus-Milan ed a Milanello c'è preoccupazione perché il ginocchio è ancora gonfio e la dinamica dell'incidente in campo non può lasciare tranquillo nessuno.