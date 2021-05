Corriere dello Sport: "Inter, il summit con Conte solo dopo l'Udinese. Poi la decisione sul futuro"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna fa il punto sulla situazione dell'Inter ed Antonio Conte. Il tecnico prima di parlare di futuro vuole incontrare Steven Zhang e il summit dovrebbe avvenire dopo la sfida con l'Udinese. L'ex bianconero sceglierà se onorare il contratto o meno, ma non è certo possa rimanere in un'Inter con obiettivi ridotti. Le perplessità riguardano il progetto tecnico di un club che sarà costretto a vendere almeno un top player (ma non basterà) per evitare un bilancio in profondo rosso.