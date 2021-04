Corriere dello Sport: "Juve, possibile ingresso di un nuovo socio per sistemare i conti"

"Juve, possibile ingresso di un nuovo socio per sistemare i conti" scrive il Corriere dello Sport. E' quanto si sussurra in ambienti finanziari. Per Andrea Agnelli il futuro era la Superlega, progetto fondamentale per sistemare i conti. E ora in casa bianconera tornano d'attualità le voci sulla ricerca di un nuovo partner. Possibile l'ingresso di un fondo di private equity come nuovo socio di minoranza con Exor che manterrebbe il controllo ma cederebbe una quota del 10-20%. Intanto i rapporti con Lega, Fifa e Uefa sono ai minimi storici. Si era parlato anche di un possibile addio di Agnelli con Alessandro Nasi, cugino di Andrea e John Elkann, che sta scalando gerarchie all'interno della famiglia. Ma i rumors non hanno trovato l'evidenza dei fatti.