Corriere di Bergamo: "Atalanta, i Nazionali e il dubbio sul modulo: ancora difesa a 4?"

Il Corriere di Bergamo dedica questa mattina uno spazio alla Dea in edicola con il titolo seguente: "Atalanta, i Nazionali e il dubbio sul modulo: ancora difesa a 4?". Oggi tutti rientreranno a Zingonia per l'allenamento in vista della sfida di sabato contro l'Udinese. Gosens e Maehle hanno giocato le rispettive sfide e resta da capire se verrà riproposto il modulo visto contro l'Hellas Verona, il 4-3-2-1 senza esterni, oppure se non c'è spazio e l'intenzione potrebbe essere quella di tornare alla difesa a tre.