Corriere di Verona: "Il Milan spinge per Zaccagni, ma l'Hellas vuole 15 mln e rifiuta due contropartite"

Continua la corsa del Milan per Mattia Zaccagni. Come riporta il Corriere di Verona, i rossoneri spingono per arrivare al giocatore del Verona con i gialloblù che lo valutano 15 milioni e non sono interessati alle contropartite tecniche (erano stati offerti Caldara e Conti). L'operazione attende di decollare, l'assenso del calciatore al trasferimento c'è, ma l'Hellas non fa sconti. Tutto da verificare, di conseguenza.