Corriere Fiorentino apre con le parole di Prandelli: "Servono gli operai"

La Fiorentina sfida l'Udinese in quello che per Cesare Prandelli è "Uno spareggio". Il Corriere Fiorentino oggi in edicola apre le sue pagine sportive riprendendo le parole pronunciate dall'allenatore viola in conferenza stampa: "Servono gli operai", il titolo proposto dal quotidiano.