Corriere Fiorentino: "Castrovilli torna in ballo. Ma non segna dal 25 ottobre"

Il Corriere Fiorentino sottolinea come il rinnovo di contratto fino al 2024, sottoscritto da Gaetano Castrovilli nei primi mesi di gestione americana della Fiorentina, abbia messo al riparo il club da assalti estivi poi confermati dall'interesse delle big italiane, Inter e Juventus in primis. Sotto questo profilo i viola non hanno mai avuto dubbi, come del resto i tecnici che gli hanno regolarmente dato fiducia. Quel che è cambiato semmai è stato il rendimento, non solo in termini di gol e assist. Castrovilli non festeggia una rete proprio dalla doppietta contro l'Udinese del 25 ottobre, data in cui arrivò anche l'ultimo passaggio vincente per il gol di Milenkovic.

Tra le spiegazioni ci sono le difficoltà tattiche di una squadra passata attraverso il cambio di tecnico e quelle di un centrocampo dove Duncan è stato solo di passaggio e Pulgar costantemente fuori. Ma è dagli errori fin qui commessi (i rischi in area di rigore su Ronaldo nella gara con la Juve, il black-out di Napoli o il fallo costato il rosso al Torino) che serve ripartire. "Deve ritrovare un po' di spensieratezza - ha detto Prandelli - e tentare qualche giocata in più", magari sfruttando l'altro rientro, quello di Ribery.