Il Corriere dello Sport: "Juve, ecco le superplusvalenze. Rovella valutato 38 milioni"

Il Corriere dello Sport analizza l'ultimo affare tra Juve e Genoa che riguarda Rovella, Portanova e Petrelli. "Juve, ecco le superplusvalenze. Rovella valutato 38 milioni" scrive il quotidiano in edicola oggi. Per scelta e soprattutto per necessità, il mercato di gennaio non ha portato quei rinforzi che sarebbero serviti eccome per completare l'organico a disposizione di Andrea Pirlo. Ma la Juve, nonostante tutto, è stata particolarmente attiva: il flusso in entrata parla già di circa 28,5 milioni (quasi tutte plusvalenze) più 10,3 di bonus, quello in uscita di altri 28,5 milioni più 20 di bonus. Anche considerando che il rinnovo per Rovella con il Genoa è arrivato, assicurano le parti, prima dell’inizio della trattativa, resta lo stupore per le cifre messe a bilancio. Scrive il quotidiano: "La strategia è chiara da anni, consolidata da tempo e riproposta con proporzioni anche maggiori: si effettuano degli scambi alla pari o con un conguaglio in favore della seconda società, vengono messe a segno plusvalenze importantissime, accettando di caricare costi a bilancio pesanti da smaltire. L'aspetto tecnico è spesso marginale o quantomeno secondario, perché raramente di mezzo ci sono giocatori veri come Miralem Pjanic e Arthur. Anche perché il tema della valutazione di un calciatore è da sempre sospeso nell'aleatorietà, parametri oggettivi per assegnare dei prezzi non ce ne sono".