Il Giornale: "Troppo miele sugli azzurri: l'Italia vince solo di rabbia"

Il Giornale di oggi dedica ampio spazio alla Nazionale in vista del prossimo Europeo, titolando: "Troppo miele sugli azzurri ma il ct conosce la storia: l'Italia vince solo di rabbia". Il rischio dopo la roboante vittoria contro la Repubblica Ceca è quella di specchiarsi troppo tra le lodi di stampa e tifosi. "Bravi come quelli di Vicini nel '90, Raspadori come Rossi. Però nel 1982 e nel 2006, le vittorie sono arrivate anche come risposta alle polemiche che circondavano Coverciano.