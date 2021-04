Il Mattino: "Gattuso in ansia, caso Zielinski. Oggi il test decisivo"

Il Napoli è in apprensione per Piotr Zielinski, già contagiato diversi mesi fa e a contatto con un piccolo focolaio nella Nazionale polacca: ieri l'ex Empoli ha fatto due test rapidi, stamane si conoscerà invece l'esito del molecolare. L'avvocato Lubrano, che ha consentito al Napoli di vincere il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, ha spiegato così la situazione attuale - che riguarda anche altri club di Serie A - a Il Mattino: "Spetta alle singole ASL valutare se i nazionali debbano riconoscersi come contatti stretti del giocatore positivo. In tale caso, la società il cui gruppo-squadra dovesse essere posto in isolamento domiciliare dalla ASL, potrà chiedere alla Lega di Serie A il rinvio della gara per caso fortuito".