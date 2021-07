Il Mattino: "La rivoluzione Spalletti: 'Io alleno, non motivo'"

"La rivoluzione Spalletti: 'Io alleno, non motivo'", apre in taglio centrale stamane Il Mattino. Ieri è stato il giorno di Luciano Spalletti, che si è presentato alla stampa e alla città partenopea prima di iniziare il suo viaggio alla guida del Napoli. Tanti i messaggi di affetto alla città: "Qui calcio e miracoli sono la stessa cosa" e "Napoli completa il mio tour dell'anima". Ma senza lesinare frecciatine, come quella a Francesco Totti relativa alla serie tv.