Il Mattino: "Milan-Benevento 2-0, Pioli si rilancia per la Champions e inguaia Inzaghi"

"Milan-Benevento 2-0, Pioli si rilancia per la Champions e inguaia Inzaghi". Questo il titolo dell'edizione online de Il Mattino. I rossoneri hanno superato ieri sera il Benevento 2-0 con i gol di Calhanoglu e Theo Hernandez. La formazione di Stefano Pioli si posiziona momentaneamente al secondo posto in classica in attesa delle risposte di Napoli, Juventus, Atalanta e Lazio in campo oggi.