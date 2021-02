Il Mattino: "Napoli, Gattuso non rischia ma serve un segnale da De Laurentiis"

Il Mattino oggi in edicola dedica spazio al futuro di Gattuso. "Napoli, Gattuso non rischia ma serve un segnale da De Laurentiis" scrive il quotidiano. Sa che non è a rischio la sua panchina con la Juventus. De Laurentiis non fa che ribadirgli che la sua non è una panchina che traballa. Lo fa alla sua maniera. E lo stesso ha fatto anche Andrea Chiavelli, il potente amministratore delegato del club azzurro. Non è escluso che oggi De Laurentiis possa tornare a far visita alla squadra. L'impressione è che questo Napoli, più che Gattuso, si aspetti che De Laurentiis ribadisca in maniera pubblica un gesto, magari anche plateale, in cui sia chiaro a tutti che Ringhio può e deve continuare a lavorare con tranquillità fino alla fine della stagione perché c'è stima e fiducia nel suo lavoro. C'è bisogno di un segnale per la squadra e per l'ambiente perché lo spogliatoio spesso si nutre delle incertezze e che rischia di logorarsi inseguendo voci che non sono vere ma rischiano di creare un clima di precarietà. C'è bisogno di ritrovare sulla panchina l'allenatore che una volta era un demonio. Il tecnico crede nella forza di reazione di questo Napoli a pezzi e fa i conti con la verità delle cose.