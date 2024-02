Il Mattino: "Napoli, il ko col Milan mette (quasi) la parola fine sulla ricorsa Champions"

"Le luci di San Siro oscurano le stelle della Champions League". È questo l'incipit del pezzo de Il Mattino all'indomani dell'ennesimo stop stagionale del Napoli, uscito sconfitto 1-0 dalla trasferta di Milano contro il Milan. La corsa alla prossima Champions si fa sempre più complicata per gli azzurri, ora al nono posto in classifica con 35 punti, a ben 7 lunghezze di distanza dall'Atalanta (quarta a quota 42 e con una partita in meno, da giocare a fine febbraio contro l'Inter).

Rientrare tra le prime quattro posizioni rientra ora nelle imprese complicate: anzi, secondo il quotidiano il ko di ieri "mette (quasi) la parola fine" sulla rincorsa. Adesso il Napoli deve anche guardarsi le spalle: la concorrenza per l'Europa League è folta e c'è da evitare almeno la Conference.