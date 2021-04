Il Mattino: "Napoli, tre punti e tre follie". La difesa balla, ma la Juve è agganciata

"Tre punti e tre follie" per il Napoli, che rischia di farsi male da solo in casa con il Crotone, spuntandola soltanto nel finale: l'edizione odierna de Il Mattino sintetizza così il match di ieri. A confezionare i tre punti ci ha pensato Di Lorenzo, autore del definitivo quattro a tre con un perfetto tocco di sinistro dopo che la doppietta di Simy e l'acuto di Messias avevano pareggiato le reti in apertura di Insigne, Mertens e Osimhen. Gli azzurri costruiscono tanto, soprattutto nel primo tempo, ma collezionano troppi errori in difesa. Il dato che più conta però è l'aggancio in classifica al quarto posto della Juventus, proprio alla vigilia del recupero a lungo atteso contro i bianconeri.