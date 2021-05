Il Mattino: "Spalletti disegna il nuovo Napoli. Koulibaly-Fabian, c'è l'ok per la cessione"

"Spalletti disegna il nuovo Napoli. Koulibaly-Fabian, c'è l'ok per la cessione", titola oggi Il Mattino. Nel faticoso processo di ricostruzione del Napoli, c’è un punto fermo, il sole attorno al quale De Laurentiis ha deciso che deve ruotare tutto: Luciano Spalletti. C'è però la necessità di dare via qualche big, e i candidati sono Koulibaly e Fabian Ruiz. In bilico poi Mertens e Ghoulam. E poi c'è da monitorare la trattativa per il rinnovo di Insigne. Vero che va fatta cassa per poter finanziare il mercato, ma anche vero che gli stipendi vanno ridimensionati a una realtà dove gli incassi degli ultimi due anni si sono ridotti e non di poco. Per questo il Napoli vende e taglia. Ma occhio: non svende. E non taglia senza avere in mente cosa fare. E qui Spalletti gioca un ruolo importante: capisce che Koulibaly è sul mercato, non pone veti, ma ha chiesto un Napoli competitivo. Il modello di DeLa è quello del Lille, che ogni anno vende un gioiello per poi allestire sempre squadre competitive.