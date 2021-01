Il Mattino titola: “Salernitana in Procura a Roma". Nel mirino la sfida col Pordenone

“Salernitana in procura a Roma”, titola così Il Mattino in edicola sottolineando che l’indagine nasce dalle “oscillazioni sospette delle quote per il match col Pordenone”.

“La Procura Federale accelera e ha convocato la Salernitana oggi, negli uffici di via Allegri. L'appuntamento è fissato dopo pranzo: Luciano Corradi, amministratore unico del club granata, sarà ascoltato dal sostituto delegato del procuratore capo Giuseppe Chiné. La Salernitana dovrà chiarire i dubbi che aveva recepito da segnalazioni apparse su siti sportivi, in merito alle improvvise oscillazioni delle quote di alcune agenzie di scommesse, in occasione della partita con il Pordenone persa il 4 gennaio. - si legge nell’articolo - Il giorno dopo il match, fu diffuso il comunicato stampa: «Auspichiamo che l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado faccia luce e accerti l'effettiva caratura della fattispecie». L'atto ufficiale ha richiamato l'attenzione degli 007 del calcio e parallelamente della magistratura”.