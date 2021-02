Il Messaggero: "Dzeko-Fonseca, il club impone la tregua. Anche la fascia da capitano in gioco"

"Dzeko-Fonseca, il club impone la tregua. Anche la fascia da capitano in gioco", titola stamane Il Messaggero. E' il giorno del faccia a faccia più atteso. Il giorno della tregua, perchè a mercato chiuso non c'è altra soluzione per il bene della Roma. Pinto dovrà sistemare la situazione senza ulteriori strascichi. Stamattina Dzeko entrerà a Trigoria da separato in casa: nessun appuntamento, ma la società si augura di vederlo lavorare in gruppo. La pace non sarà mai credibile, anche se sventolata in piazza. Ma la Roma ha fatto sapere ad entrambi di siglare in fretta un armistizio fino alla conclusione della stagione. Il nodo è anche la fascia da capitano, Dzeko non vorrebbe rinunciarvi e Pellegrini non avrebbe problemi a restituirla.