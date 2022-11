Il Messaggero: "Lazio, solo Luis Alberto può sbloccare il mercato. E Ilic aspetta"

vedi letture

Solamente una cessione di Luis Alberto può sbloccare il mercato della Lazio. Come riportato da Il Messaggero, il centrocampista non si sente un gregario ed il suo entourage si sta muovendo per portare offerte concrete sul tavolo di Lotito, che accetterebbe la formula del prestito con obbligo di riscatto, la stessa con cui verrebbe acquistato Ivan Ilic dall'Hellas Verona, che in estate ha impedito la realizzazione dell'affare. Il problema è Setti, che non lo cederà per meno di 15 milioni di euro.