Il Messaggero: "Lazio verso il derby: problemi muscolari per Cataldi. Correa stringe i denti"

Come riporta Il Messaggero, Cataldi si ferma e Correa rallenta ma ci sarà. Per il centrocampista problemi muscolari, per l'argentino solo qualche dolore d'assestamento dovuto al rientro. Inzaghi non ha dubbi sulla formazione da schierare contro la Roma. Sarà la stessa di domenica a Parma con l'unica incertezza tra Radu e Hoedt. Luis Alberto e Luiz Felipe hanno qualche piccolo e abituale fastidio. Per lo spagnolo il problema è all'adduttore ma ci convive da un po' e non c'è allarme, stesso discorso per il brasiliano alle prese con la caviglia. Lo staff medico li gestirà con attenzione, oggi si rivedranno in allenamento e intensificheranno il lavoro in vista del derby.