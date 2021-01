Il Messaggero: "Roma, linea dura contro Dzeko ma nessuno lo può acquistare"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio ai giallorossi con il titolo seguente: "Roma, linea dura contro Dzeko ma nessuno lo può acquistare". Il bosniaco continua ad allenarsi a parte anche se ha smaltito l'infortunio e Fonseca non intende fare un passo indietro confermando la linea dura. Dal club nessuna parola sulla questione, ma non c'è un club disposto per motivi di liquidità ad acquistare Dzeko, ma in tal caso andrebbe individuato poi il suo sostituto. L'intermediazione tra le parti è portata avanti in primis da Pellegrini seguito da Mirante, Cristante e Mancini, ma non ha dato seguito. Quel che è certo è che la situazione andrà definita.