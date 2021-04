Il Messaggero: "Roma non bella ma essenziale. Vincere l'Europa League resta l'unico obiettivo"

"Roma non bella ma essenziale. Vincere l'Europa League resta l'unico obiettivo", titola Il Messaggero. Aspettando l'Ajax la prestazione non è stata bella, ma essenziale. L'obiettivo resta solo uno, con il quarto posto ormai lontano: vincere l'Europa League significa avere la garanzia di partecipare alla prossima Champions League. Così Fonseca risparmia diversi titolari: contro il Bologna scende in campo la Roma di scorta. Nel finale rientra pure Pastore, 287 giorni dopo i 9 minuti giocati contro il Milan. E' il suo debutto stagionale e la trentatresima presenza in tre stagioni non proprio indimenticabili.