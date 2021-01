Il Messaggero: "Un derby unico nella storia: per la prima volta Lazio-Roma sarà senza pubblico"

Sarà un derby a suo modo speciale quello che andrà in scena venerdì tra Roma e Lazio. Il Messaggero oggi in edicola titola: "Un derby unico nella storia: per la prima volta Lazio-Roma sarà senza pubblico". Sarà un Olimpico vuoto, silenzioso, come purtroppo ci stiamo abituando a vedere. Sarà un derby unico e per forza storico. Unico perché si gioca in tempo di guerra pandemica, che non avevamo previsto e che ci inchioda nelle angosce, regalandoci un calcio stilizzato, sbiadito, irreale. Unico perché non si parlerà di ordine pubblico, anche se, come successo a Milano, qualcuno si farà trovare fuori dallo stadio. Ma sul campo al momento le squadre vivono due situazioni simili, con l'obiettivo della Champions: la Roma è più avanti e la Lazio ad inseguire. Ma nessuna è nettamente superiore ad un'altra. E questo è l'aspetto di normalità che ci godiamo un po'.