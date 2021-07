Il Secolo XIX: "Genoa, precampionato stellare. Si lavora per un'amichevole col PSG"

Il Secolo XIX scrive di precampionato extra-lusso per il Genoa, in giro per l'Europa: Austria, Germania, Francia: da Neustift a Magonza, ma spunta anche un test stellare in via di definizione contro il Paris Saint Germain acchiappa-campioni. Salvo imprevisti, è attesa a breve l'ufficializzazione.