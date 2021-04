Il Secolo XIX: "Il Genoa vola e segna: Spezia battuto. Samp combatte ma il Sassuolo passa"

Vittoria importante per il Genoa. Ieri pomeriggio la truppa di Davide Ballardini ha superato 2-0 lo Spezia nello scontro direto grazie alle reti realizzate da Scamacca e Shomurodov. I rossoblu hanno così messo un piccolo mattoncino verso la conquista dell'obiettivo finale. In serata invece la Sampdoria ha perso di misura a Reggio Emilia contro il Sassuolo. A decidere la sfida un gol in rovesciata di Domenico Berardi. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Il Genoa vola e segna: lo Spezia battuto 2-0. Salvezza a un passo. La Samp combatte ma il Sassuolo passa: 1-0. L'Europa si allontana".