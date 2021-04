Il Secolo XIX in apertura: "Europei, Draghi in contropiede: stadi aperti in Italia"

"Europei, Draghi in contropiede: stadi aperti in Italia". Così in taglio centrale l'edizione odierna de Il Secolo XIX, che dà spazio in apertura al via libera tanto atteso del governo. È arrivato dunque l'ok alla UEFA, che aveva fissato una deadline in vista dell'Esecutivo previsto per il prossimo diciannove aprile, nel quale verranno individuati definitivamente gli impianti che ospiteranno la kermesse. A Roma si disputeranno - come previsto inizialmente - quattro gare.