Il Secolo XIX: "Pirlo vince il suo primo trofeo, la Supercoppa è della Juventus"

In taglio alto sull'apertura odierna de Il Secolo XIX c'è spazio per il trionfo in Supercoppa della Juve: "Pirlo vince il suo primo trofeo, la Supercoppa è della Juventus", titola il quotidiano. Napoli battuto due a zero: apre Ronaldo e chiude in pieno recupero Alvaro Morata, Insigne esce in lacrime dopo aver calciato fuori il rigore del potenziale uno a uno.