Il Secolo XIX: "Samp all'attacco. Arriva Torregrossa e La Gumina è un caso"

Ernesto Torregrossa si è legato alla Samp fino al 2025: il club blucerchiato si è assicurato il suo cartellino per sette milioni, spalmati tra prestito e obbligo di riscatto. L'attaccante, che ieri ha svolto il suo primo allenamento e Bogliasco, si è detto onorato di "indossare la maglia numero 9 in un club dove ci sono oggi e ci sono stati in passato attaccanti fortissimi". Ma il mercato dei liguri non finisce qui: "Ora la Samp cerca ancora un vice Augello - scrive Il Secolo XIX -, per la fascia sinistra, col giovane Sanasi Sy dell'Amiens, classe 1999, sempre in pole". C'è inoltre da gestire il caso La Gumina: il centravanti deve essere riscattato dall'Empoli, ma con l'arrivo di Torregrossa e l'imminente rientro di Gabbiadini rischia di essere di troppo. Il problema è di natura contrattuale: ci sarebbe infatti da dirimere il difficile triplo rapporto societario tra l'Empoli, la Samp e il prossimo club dove potrebbe andare in prestito.