Il Secolo XIX: "Samp, l'arrivo di Dionisi si ingarbuglia. Ora spunta il Sassuolo"

Con il passare dei giorni - scrive Il Secolo XIX - l'arrivo di Alessio Dionisi alla Sampdoria si ingarbuglia, perché nelle ultime ore è comparso sulla scena il Sassuolo che punta su di lui come alternativa a Marco Giampaolo e che ieri l'ha incontrato. In attesa, Ferrero si cautela tenendo calde piste alternative, come Iachini, Giampaolo o D'Aversa. Vieira? Per alcuni è stato "usato" solo per mettere fretta a Dionisi.