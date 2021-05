Il Secolo XIX: "Samp-Ranieri, distanza ampia. Il rinnovo passa dall'opzione sul secondo anno"

vedi letture

Ranieri e la Sampdoria, in attesa del rinnovo. Stamane Il Secolo XIX titola: "Samp-Ranieri, distanza ampia. Il rinnovo passa dall'opzione sul secondo anno". Giovedì arriveranno a Genova sia Ferrero che Bascherini, agente del tecnico: ma le tempistiche che il presidente sta dando all'offerta da far recapitare a mister Ranieri fanno pensare ad un esito negativo. Il tecnico ha confermato che da qualche tempo le schermaglie per il suo contratto sono iniziate, ma la distanza pare ampia. Sia sui termini economici che sulla durata, con Ranieri che vorrebbe almeno un'opzione per il secondo anno.