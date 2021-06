Il Secolo XIX: "Samp, un altro passo verso D'Aversa ma Ferrero vuole lo sconto"

Ferrero, Osti e Pecini si sono rivisti tutti insieme dopo sedici giorni, e nel pomeriggio di ieri hanno avuto contatti con Roberto D'Aversa, in particolare il suo agente Tullio Tinti. Quello tra i dirigenti blucerchiati è stato un "incontro costruttivo", secondo Il Secolo XIX. L'ex Parma resta uno dei principali candidati per la panchina: nelle prossime ore è previsto un nuovo summit con il procuratore del tecnico per discutere dell'eventuale ingaggio. D'Aversa è legato al Parma fino al 2022, e dovrebbe dunque liberarsi da quell'ultimo anno di contratto. La società gialloblù, almeno per il momento, non sembra intenzionata a partecipare al pagamento dello stipendio del suo ex allenatore, nemmeno sotto forma di un incentivo all'esodo.