La Gazzetta dello Sport: "Giroud vota Milan. Trattativa semplice da chiudere"

Il Milan rientrato sulla scena della Champions League affascina Olivier Giroud, allettato dall'idea di essere l'alter ego di Zlatan Ibrahimovic. La trattativa con i dirigenti rossoneri - si legge oggi su La Gazzetta dello Sport - è stata avviata in modo costruttivo da entrambe le parti: il Chelsea gli ha offerto il prolungamento per un altro anno alle stesse condizioni (4,2 milioni di euro più bonus), ma il francese preferisce fare una nuova esperienza. L'ex Montpellier vorrebbe continuare a guadagnare 4 milioni netti per le prossime due stagioni, che per il Milan comporterebbero un esborso al lordo di 6 milioni a stagione per i prossimi due anni, esattamente quanto Massara e Maldini avevano preventivato di spendere per Mandzukic. La chiusura della trattativa, dunque, appare piuttosto semplice: non occorrerà attendere ancora a lungo per la fumata bianca.