La Gazzetta dello Sport: "Ibra meglio di Lukaku e CR7: il suo ritmo è impressionante"

"Ibra meglio di Lukaku e CR7: il suo ritmo è impressionante", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Zlatan Ibrahimovic è tornato e lo ha fatto alla sua maniera: ecco una doppietta che luccica come il suo stato di forma. La regolarità di questo splendido 39enne è tale che quasi non ci si stupisce più, invece è il caso di continuare a farlo: il passo di Ibra è persino più fenomenale che in passato. Lukaku, che ne ha giocate 9 in più, è agganciato. Ronaldo, 14 presenze, dista solo tre reti. Distacchi minimi che peraltro si ribaltano nettamente in termini di media: l’interista segna un gol ogni 104 minuti, Cristiano uno ogni 79, Ibra viaggia al ritmo impressionante di un centro ogni 52 minuti.