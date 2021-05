La Gazzetta dello Sport: "Inter, dopo la firma con Oaktree è il turno di Conte"

vedi letture

Le firme sono arrivate ieri pomeriggio: Suning risolve i problemi di cassa incassando dal fondo californiano Oaktree 275 milioni di euro. Un gruzzolo che servirà non soltanto ad assolvere le pendenze di questa stagione, ma anche per la gestione sportiva della prossima. L'Inter vuole tagliare i costi del lavoro almeno del 15%, e in quest'ottica la partenza di uno o due titolari è tutt'altro che impossibile. Bisognerà però capire chi far partire, perché non tutti i titolari hanno lo stesso peso. Sarà questo il tema - riferisce La Gazzetta dello Sport - dell'incontro tra Zhang e Conte, che avverrà a breve: si respira ottimismo sulla permanenza del tecnico, che dal canto suo vuole che la proprietà gli garantisca di non andare più incontro alle problematiche vissute in questa stagione. Probabile che il faccia a faccia si concretizzi prima di Inter-Udinese, o al più tardi nelle ore immediatamente successive.