La Repubblica: "Inter, la cessione del club non è un tabu. E i giocatori aspettano gli stipendi"

La Repubblica in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri con il titolo seguente: "Inter, la cessione del club non è un tabu. E i giocatori aspettano gli stipendi". Bc Partners non ha mai nascosto di stare spulciando i conti del club. Gli Zhang aspettano che i consulenti del fondo presentino una proposta di acquisizione di quote di capitale. Nel frattempo i calciatori attendono il pagamento degli stipendi di novembre e dicembre entro il 16 febbraio per evitare la penalizzazione in Serie A. Oggi CdA tra i dirigenti per fare i conti di quanto sia costato il Covid e programmare i prossimi mesi a livello finanziario.