La Repubblica: "Inter, Zhang si allontana e Marotta tiene a bada i creditori"

"Inter, Zhang si allontana e Marotta tiene a bada i creditori", titola La Repubblica oggi in edicola. Il limite è il 16 febbraio: chi non avrà saldato gli stipendi sarà penalizzato dalla FIGC ed i giocatore dell'Inter attendono i pagamenti di luglio, agosto, novembre e dicembre. Mentre Antonio Conte ripara la squadra dall'eco delle vicende societarie, i due ad, Marotta e Antonello, tengono a bada i creditori: dai procuratori fino al Real Madrid, che attende la prima rata di Hakimi. Il governo di Pechino ha scoraggiato le aziende ad investire nel calcio. Per Suning l'impatto è stato doppio: niente più soldi nell'Inter e nello Jiangsu. Ieri alla ripresa degli allenamenti del club cinese tutti gli stranieri non si sono presentati, ad eccezione di un preparatore atletico: non accettano il tetto salariale imposto dallo stato cinese, di 3 milioni lordi l'anno.