La Stampa, de Ligt positivo ma l'Asl rassicura: "Nessun focolaio alla Juventus"

Dopo aver registrato le positività di Alex Sandro e di Juan Cuadrado, il club bianconero ieri ha visto fermarsi anche Matthijs de Ligt causa coronavirus. Il terzo caso in quattro giorni non fa dormire sonni tranquilli alla Continassa, anche se le autorità sanitarie rassicurano. "Siamo stati subito informati dalla società - commenta Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino - e a quanto ci risulta, il giocatore sta bene e si trova ora in isolamento. La situazione è sotto controllo: non c'è nessun focolaio alla Juventus". Da protocollo oggi verranno effettuati nuovi tamponi a tutto il "gruppo squadra". A scriverlo è La Stampa.