La Stampa: "Gattuso teme Pirlo, da migliore amico a giustiziere"

Come riporta La Stampa, Gattuso ha passato una vita a fare a Pirlo da guardaspalla tra Milan e Italia, proteggendolo in campo dagli avversari e dai colpi più duri, ma ora si ritrova nella condizione di dover temere l'amico di sempre nella sfida più delicata. L'ultima spiaggia per il tecnico napoletano nel duello di domani. Roba da "fratelli coltelli", visto che nessuno dei due può permettersi un passo falso in campionato. Pirlo può diventare il giustiziere calcistico del suo migliore amico e chissà se in questa lunga vigilia ripenserà a tutte le partite e tutti gli scherzi che lo legano a Gattuso.