La Stampa: "Juve, la conferma di Pirlo è solo un piano B. Zidane in cima alla lista dei desideri"

"Juve, la conferma di Pirlo è solo un piano B. Zidane in cima alla lista dei desideri", titola stamane La Stampa. L'atteso incontro tra la proprietà dell'Inter e Antonio Conte è slittato nuovamente, con il tecnico inquieto e in attesa di capire cosa succederà al Real Madrid. In Spagna danno sia Allegri che Conte in lizza per sostituire Zidane, con il francese che incontrerà domani Florentino Perez. E così resta tutto bloccato, anche in casa Juventus: Pirlo è considerato un piano B. Zidane è il sogno, poi ci sono le piste Gasperini e Allegri. Così Pirlo può andare via, al pari di Paratici: verrà promosso Cherubini.