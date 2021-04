La Stampa: "La Juve nel futuro studia Scamacca e blinda Dragusin"

"La Juve nel futuro studia Scamacca e blinda Dragusin". Questo il titolo a pagina 29 che La Stampa dedica al futuro dei bianconeri. La partita di domani con il Genoa offrirà l'opportunità di osservare ancora Gianluca Scamacca, classe 1999, centravanti di proprietà del Sassuolo in prestito ai rossoblù. Poi c'è Manuel Locatelli, profilo perfetto per un club che vuole rinnovarsi e ringiovanirsi. In quest'ambito, è stato annunciato ieri il rinnovo di Radu Dragusin, classe 2002, difensore della seconda squadra e della Romania Under 21, ormai aggregato al gruppo di Andrea Pirlo.