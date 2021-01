La Stampa: "Torino, in casa non si vince mai. La salvezza resta un'impresa in salita"

Scrive La Stampa sul pari tra Toro e Fiorentina: "Torino, in casa non si vince mai. La salvezza resta un'impresa in salita". Sfida non semplice al Grande Torino: c'è un rigore non dato ai granata, ci sono tre legni colpiti, c'è il gran gol di Ribery, ma ci sono, soprattutto, le colpe di una squadra, il Toro, che non riesce se non a limitare i danni davanti ad una Fiorentina per più di venti minuti in nove contro undici. In casa la formazione granata non vince: per Belotti e soci questa sembra essere diventata un'equazione ora che salgono a dodici i duelli senza vittorie. Con questo passo la salvezza del Toro diventa un'impresa ancor più in salita perché viaggiare al rallentatore non è più un alibi o una consolazione.