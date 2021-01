La Stampa: "Torino, jolly Zaza. È la carta per Pavoletti o Sanabria"

È Simone Zaza il jolly di mercato del Torino. Per l'attaccante, secondo La Stampa, si sarebbe aperta la pista Sardegna: a Cagliari lo attende Di Francesco, l'unico tecnico che in passato ha saputo toccare i tasti giusti con lui. Attenzione dunque all'ipotesi scambio, in un mercato sempre più contratto economicamente: "Per cedere l'ex Valencia - si legge - il Toro ha in mente di chiedere Leonardo Pavoletti dopo essere stato stoppato subito per Joao Pedro". L'alternativa porta il nome di Tonny Sanabria, oggi al Betis: "Anche in questo caso - scrive il quotidiano - il jolly da mostrare è Zaza, che non ha mai fatto mistero di voler tornare in Spagna, dove si gioca un campionato più adatto alle sue caratteristiche".